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«Динамо» сообщило о досрочном возвращении хавбека Липового из аренды в «Химках»

«Динамо» сообщило о досрочном возвращении хавбека Липового из аренды в «Химках»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Данил Липовой досрочно вернулся из аренды в «Химках», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Изначально аренда игрока была рассчитана до конца нынешнего сезона, однако он вернулся в стан бело-голубых уже сейчас. На зимние сборы 21-летний футболист отправится с основой «Динамо».

В нынешнем сезоне Липовой принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги (1 – в основе), проведя на поле в общей сложности 173 минуты. Он не записал себе в актив ни одного результативного действия.

«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 3 очка отставая от замыкающего зону еврокубков «Сочи». «Химки» (25) располагаются на 11-й строчке.

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