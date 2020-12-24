Брат Крооса: Месси не должен был войти в тройку лучших по итогам года

Полузащитники «Айнтрахта Б» Феликс Кроос, брат футболиста «Реала» Тони Крооса, прокомментировал итоги церемония вручения наград ФИФА The Best.



«Левандовски был награждён абсолютно заслуженно. Но, по моему мнению, Месси не должен был войти в тройку. Думаю, в этом году он не очень преуспел.



Клопп и Флик – отличные тренеры. Клопп тоже провёл отличный год, учитывая результаты», – цитирует Феликса Mundo Deportivo.

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальной церемонии назвала лучшим игроком года в мужском футболе нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского. В борьбе за награду он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Награда ФИФА отличается от приза «Золотой мяч», который вручает французское издание France Football. В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего игрока.