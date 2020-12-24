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Марсело Бьельса на пресс-конференции 40 минут разбирал игру «Лидса» с «Манчестер Юнайтед»

Марсело Бьельса на пресс-конференции 40 минут разбирал игру «Лидса» с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса дал понять, что недоволен критикой в адрес команды после матча 14-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:6). На очередной пресс-конференции Бьельса в течение 40 минут говорил об этой встрече.

«Не особо думаю о том, что говорят журналисты. Всегда слушаю, читаю и принимаю к сведению лучшие комментарии. Но меня беспокоит, что мнение журналистов влияет на общественность. Из-за журналистов болельщики перестают понимать игру.

В прессе говорят, что «Лидсу» нужно менять игру, и никого не заботит, что ещё недавно они говорили другое. В этом нет ничего нового — журналисты и СМИ анализируют лишь результаты, а не игру.

Понимаю, что проиграл битву. Понимаю, что общественность ждёт простых объяснений», — приводит слова Бьельсы Independent.ie.

8 голов и рекорд АПЛ в видеообзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»
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