Марсело Бьельса на пресс-конференции 40 минут разбирал игру «Лидса» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса дал понять, что недоволен критикой в адрес команды после матча 14-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:6). На очередной пресс-конференции Бьельса в течение 40 минут говорил об этой встрече.

«Не особо думаю о том, что говорят журналисты. Всегда слушаю, читаю и принимаю к сведению лучшие комментарии. Но меня беспокоит, что мнение журналистов влияет на общественность. Из-за журналистов болельщики перестают понимать игру.

В прессе говорят, что «Лидсу» нужно менять игру, и никого не заботит, что ещё недавно они говорили другое. В этом нет ничего нового — журналисты и СМИ анализируют лишь результаты, а не игру.

Понимаю, что проиграл битву. Понимаю, что общественность ждёт простых объяснений», — приводит слова Бьельсы Independent.ie.