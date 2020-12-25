Орлов: Мусаев ничего не выиграл, а у Семака два титула и Кубок. Смотри на табло

Комментатор Геннадий Орлов высказался о достижениях главного тренера «Зенита» Сергея Семака и его коллеги из «Краснодара» Мурада Мусаева в нынешнем и прошлых сезонах.

«Я назвал Семака лучшим тренером года. После этого мне написали: „Мусаев — единственный, кто прошёл с командой в еврокубках“. Хорошо. Но он же ничего не выиграл. И прошёл он в Лигу Европы. Подождите, ещё плей-офф впереди. Какие оценки могут быть Мусаеву? Семак выиграл два титула и Кубок. Ну что тут говорить? Смотри на табло. Если Мусаев будет хорошо работать, дадим потом приз и ему. А пока должен получать его тот, кто заработал», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале «ГСО Live».

Под руководством Семака «Зенит» дважды стал чемпионом России (2018/2019, 2019/2020), по разу — обладателем Кубка (2020) и Суперкубка России (2020).