Орлов: представляете, если бы «Зенит» семь мячей забил «Спартаку»? В Москве был бы траур

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 3:1. После матча главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать с клубом контракт.

«В матче с «Зенитом» впервые за последние годы «Спартак» был немотивированным. Тедеско поступил очень эгоистично. Он человек артистичный, эмоциональный. После скандала в Сочи, устроенного самим Тедеско, он в сердцах сказал руководству: «Я не буду продлевать контракт». Игроки-то сразу это узнали. Ну какие они были в матче с «Зенитом»? Они были никакие, стояли у своих ворот.

«Зенит» должен был забить пять или семь. Семак понял, что можно было убить «Спартак». Представляете, если бы семь мячей забили «Спартаку»? Для болельщиков «Зенита» это была бы большая радость, а в Москве был бы траур. Зачем доводить людей до такого состояния?" — сказал Орлов на своём YouTube-канале «ГСО Live».