ФИФА отменила молодёжные чемпионаты мира из-за пандемии

ФИФА на официальном сайте сообщила об отмене проведения чемпионатов мира U-17 и U-20 в 2021 году в связи с пандемией коронавируса.

Турниры должны были пройти в Перу (U-17) и Индонезии (U-20), однако, согласно решению федерации, эти страны проведут мировые первенства в 2023 году.

Действующим чемпионом мира U-20 является сборная Украины. В 2019 году команда Александра Петракова выиграла чемпионат в Польше, обыграв в финале Южную Корею. Сборная Бразилии – действующий чемпион мира U-17. В 2019 году бразильцы выиграли турнир в четвертый раз в истории.

Ранее стало известно, что финальный матч Кубка английской лиги, намеченный на 28 февраля 2021 года, перенесён на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.