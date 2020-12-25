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В Германии арестован экс-футболист Дениз Наки по обвинению в организованной преступности

В Германии арестован экс-футболист Дениз Наки по обвинению в организованной преступности
Футбол / Прочие турниры 0
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Немецкий футболист курдского происхождения Дениз Наки был арестован по подозрению в управлении преступной организацией и обороту наркотиков в немецком городе Ахен. Об этом сообщает TRTworld со ссылкой на издание Welt.

Как сообщает газета, пресс-секретарь прокуратуры Ахена Ян Бальтазар подтвердил, что двое человек были арестованы за создание преступной организации и оба являются сторонниками террористической группы «Рабочая партия Курдистана». Полиция Германии также подозревает, что группа причастна к вымогательству и незаконному обороту наркотиков.

«В настоящее время мы не можем подтвердить, что финансовые ресурсы предоставляются специально для РПК. Если связь с РПК будет обнаружена, прокуратура рассмотрит это», – цитирует СМИ пресс-секретаря ведомства.

Родившийся в Германии, курд Наки, ранее играл за «Байер», «Санкт-Паули», «Падерборн», а также за турецкие команды «Генчлербирлиги» и «Амедспор». Три года назад федерация футбола Турции пожизненно запретила немецко-курдскому футболисту играть в футбол на территории страны в связи с «сепаратистской и идеологической пропагандой».

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