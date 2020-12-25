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Адвокат Добровинский: что Широков сделает с судьёй, если приговор не понравится? Страшно

Адвокат Добровинский: что Широков сделает с судьёй, если приговор не понравится? Страшно
Футбол / РПЛ 0
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Адвокат Александр Добровинский, входящий в состав защиты судьи Никиты Данченкова, высказался о предстоящем заседании по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова, от которого пострадал его подзащитный.

«Какие ожидания от заседания и решения суда? Извините, решение за судом. Ожидаю приговора. Меня немного веселит линия защиты господина Широкова, потому что всё уповается на то, что не был назначен пенальти и поэтому он избил судью. Мне просто страшно за сегодняшний день, потому что если ему не понравится приговор, то что он будет делать с судьёй, который его вынесет? Я в шоковом состоянии от такой логики.

Сегодня прения, буду что-то говорить. Я не считаю, что в нашей стране, если человек не согласен с судьёй, этого судью можно убивать и избивать. Сегодня, очевидно, будет приговор. Ожидания? Я соглашусь с любым приговором. Если потерпевший захочет – обжалуем. Почему решил участвовать в этом деле? А я всегда за правду. Меня пригласил мой товарищ Александр Островский. Считаю, что в данном случае этот человек (Широков. — Прим. «Чемпионата») должен быть наказан. Что касается суммы компенсации в 500 тыс. рублей, мне сложно сказать, насколько она верна. Это исходя из моральных страданий», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Видео нападения Широкова на судью:

«Цирк и позорище адвокатуры». Суд над Широковым продолжается
Защита пострадавшего судьи запросила полмиллиона за моральные страдания и попросила провести психиатрическую экспертизу для Романа.
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