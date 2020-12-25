Адвокат Данченкова: по документам Широков за гранью нищеты, но на нём особняк и иномарки

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, высказался о предстоящем заседании суда по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего его подзащитного.
«У нас иск о возмещении морального вреда на 500 тыс. рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тыс. С учётом того, что его семья, как он утверждает, составляет восемь человек вместе с ним, он находится за гранью нищеты. При этом на нём богатейший особняк, несколько иномарок и так далее. Мы не можем разглашать персональные данные, поэтому пользуемся только тем, что есть в деле и что общеизвестно, что мы видим возле суда», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Видео нападения Широкова на судью:
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