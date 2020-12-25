Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Адвокат Данченкова: по документам Широков за гранью нищеты, но на нём особняк и иномарки

Адвокат Данченкова: по документам Широков за гранью нищеты, но на нём особняк и иномарки
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, высказался о предстоящем заседании суда по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего его подзащитного.

«У нас иск о возмещении морального вреда на 500 тыс. рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тыс. С учётом того, что его семья, как он утверждает, составляет восемь человек вместе с ним, он находится за гранью нищеты. При этом на нём богатейший особняк, несколько иномарок и так далее. Мы не можем разглашать персональные данные, поэтому пользуемся только тем, что есть в деле и что общеизвестно, что мы видим возле суда», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Видео нападения Широкова на судью:

Адвокат избитого судьи: для Широкова хотелось бы год общего режима. Но думаю, не дадут
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020