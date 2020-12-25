«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Сергеем Шустиковым

«Торпедо» объявило о расторжении контракта с 31-летним защитником Сергеем Шустиковым, сообщается на официальном сайте клуба.



Сергей Шустиков выступал за «Торпедо» с июля 2015 года. В сезоне-2018/2019 Шустиков помог команде выиграть первенство зоны «Центр» ПФЛ и выйти в Футбольную национальную лигу. В нынешнем сезоне ФНЛ Сергей Шустиков покорил отметку в 100 проведённых матчей за «Торпедо». В общей сложности в его активе шесть забитых мячей в 106 играх за чёрно-белых.



«Мы благодарим одного из самых любимых торпедовскими болельщиками игроков за качественную долгосрочную совместную работу и говорим ему: «До скорой встречи! Двери Торпедовского дома всегда открыты для тебя, Капитан!» — говорится в обращении клуба к защитнику.

Слуцкий: часто вспоминаю Шустикова, у него был хороший футбольный глаз