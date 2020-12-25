«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Сергеем Шустиковым
«Торпедо» объявило о расторжении контракта с 31-летним защитником Сергеем Шустиковым, сообщается на официальном сайте клуба.
Сергей Шустиков выступал за «Торпедо» с июля 2015 года. В сезоне-2018/2019 Шустиков помог команде выиграть первенство зоны «Центр» ПФЛ и выйти в Футбольную национальную лигу. В нынешнем сезоне ФНЛ Сергей Шустиков покорил отметку в 100 проведённых матчей за «Торпедо». В общей сложности в его активе шесть забитых мячей в 106 играх за чёрно-белых.
«Мы благодарим одного из самых любимых торпедовскими болельщиками игроков за качественную долгосрочную совместную работу и говорим ему: «До скорой встречи! Двери Торпедовского дома всегда открыты для тебя, Капитан!» — говорится в обращении клуба к защитнику.
Слуцкий: часто вспоминаю Шустикова, у него был хороший футбольный глаз
Рекомендуем вам
- 25 декабря 2020
-
14:01
-
13:57
-
13:52
-
13:47
-
13:22
-
13:16
-
13:05
-
12:54
-
12:54
-
12:41
-
12:21
-
12:08
-
11:47
-
11:38
-
11:38
-
11:23
-
11:13
-
10:55
-
10:46
-
10:33
-
10:32
-
10:29
-
10:29
-
10:17
-
09:59
-
09:52
-
09:34
-
09:30
-
08:51
-
08:32
-
08:30
-
06:14
-
05:52
-
05:30
-
03:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам