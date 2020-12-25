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«Манчестер Сити» сообщил о положительных тестах на коронавирус у Уолкера и Жезуса

«Манчестер Сити» сообщил о положительных тестах на коронавирус у Уолкера и Жезуса
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте сообщил о нескольких положительных тестах на коронавирус по итогам последней проверки.

Инфекция была выявлена у защитника Кайла Уолкера и нападающего Габриэла Жезуса. Помимо футболистов заразились ещё двое сотрудников командного персонала. Все они проведут ближайшее время в изоляции.

«Манчестер Сити», набрав 23 очка в 13 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера соревнований, «Ливерпуля», на 8 очков. В следующем туре подопечным Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть с «Ньюкасл Юнайтед», занимающим 12-е место. Матч пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере завтра, 26 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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