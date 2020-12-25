Уткин обратился к людям, которые негативно реагируют на ситуацию с Тедеско и «Спартаком»

Известный блогер Василий Уткин обратился к людям, которые негативно реагируют на ситуацию с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и красно-белыми.
«А почему, интересно, вызывает такую реакцию ситуация с Тедеско? Я имею в виду, что его не имеет смысла оставлять до конца контракта конкретно потому, что он решил после его окончания уйти?
То есть я понимаю, если Тедесыч кому-то не нравится. И он объясняет почему. Но вот, например, не помню, чтобы кого-то в «Барселоне» смущало, что Гвардиола уйдёт после окончания контракта. Никого не смущало, что Хайнкес в «Баварии» работает последний год и его сменит Гвардиола. Старик в тот год Кубок чемпионов даже выиграл. Это вообще никого никогда само по себе не смущает. Как ещё-то?
Ребят, вы если себя со стороны не слышите, вы хоть на окружающий мир посмотрите. Как люди-то живут. Это совершенно нормально. Для того и заключаются контракты», — написал Уткин в своём «телеграме».
- 25 декабря 2020
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