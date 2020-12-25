«Уфа» объявила о расторжении контракта с Азером Алиевым

По обоюдному согласию сторон Уфа» расторгла трудовой контракт с полузащитником Азером Алиевым.
«Азер Алиев перешёл в нашу команду летом 2018 года из самарских «Крыльев Советов». За это время Азер провел 51 матч в составе «Уфы» и забил 2 гола. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Азера за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — сообщает пресс-служба клуба в своём «инстаграме».
В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 19-го тура. Первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, который обыграл «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка. Тройку лучших замыкает «Спартак» (35). Замыкают турнирную таблицу «Уфа» (13) и «Тамбов» (13).
- 25 декабря 2020
-
17:13
-
16:52
-
16:50
-
16:42
-
16:29
-
16:18
-
16:08
-
16:02
-
15:59
-
15:57
-
15:49
-
15:48
-
15:45
-
15:32
-
15:20
-
15:02
-
14:48
-
14:28
-
14:01
-
13:57
-
13:52
-
13:47
-
13:22
-
13:16
-
13:05
-
12:54
-
12:54
-
12:41
-
12:21
-
12:08
-
11:47
-
11:38
-
11:38
-
11:23
-
11:13