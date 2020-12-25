«Уфа» объявила о расторжении контракта с Азером Алиевым

По обоюдному согласию сторон Уфа» расторгла трудовой контракт с полузащитником Азером Алиевым.



«Азер Алиев перешёл в нашу команду летом 2018 года из самарских «Крыльев Советов». За это время Азер провел 51 матч в составе «Уфы» и забил 2 гола. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Азера за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — сообщает пресс-служба клуба в своём «инстаграме».

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 19-го тура. Первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, который обыграл «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка. Тройку лучших замыкает «Спартак» (35). Замыкают турнирную таблицу «Уфа» (13) и «Тамбов» (13).