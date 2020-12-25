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Генрих Мхитарян в 10-й раз признаётся лучшим футболистом года в Армении

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом 2020 года в Армении, сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении в "Твиттере".

Мхитарян выиграл приз лучшему игроку в 10-й раз: он признавался лучшим игроком в 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.

Мхитарян перешёл из лондонского «Арсенала» в «Рому» на правах аренды прошлым летом. В конце августа хавбек расторг контракт с «канонирами» и на правах свободного агента присоединился к «джаллоросси».

В нынешнем сезоне Мхитарян провёл за «Рому» 19 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

До этого армянский футболист играл в таких клубах, как «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед». С 2007 года Мхитарян вызывается в расположение национальной команды Армении.