Озил: Венгер для меня и многих других игроков был как отец. «Арсеналу» его не хватает
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил рассказал об отношении к бывшему главному тренеру «канониров» Арсену Венгеру.
«Он был действительно невероятным тренером. Да, для меня и многих других игроков он был как отец. Я думаю, что многим в «Арсенале» по-настоящему не хватает его», – написал Озил на своей странице в «Твиитере» в ответ на вопрос одного их подписчиков.
Арсен Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. С ним «пушкари» трижды становились победителями АПЛ, а также по 7 раз завоёвывали Кубок и Суперкубок страны.
32-летний немецкий полузащитник выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл за «канониров» с марта 2020 года. Контракт Озила с «пушкарями» заканчивается 30 июня 2021 года.
Месут Озил: я бы хотел помочь «Арсеналу», особенно сейчас
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