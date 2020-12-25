«Брюгге» объявил о переходе форварда сборной Нидерландов Доста

Пресс-служба «Брюгге» объявила о переходе в команду нидерландского форварда Баса Доста. 31-летний нападающий ранее выступал за «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.

Досту ещё предстоит пройти медобследование. Если оно не выявит проблем у игрока, то он подпишет контракт до лета 2022 года. Как утверждает Transfermarkt, бельгийский клуб заплатит за нападающего € 4 млн.

Дост выступал за «Айнтрахт» с лета 2019 года. Тогда немецкий клуб приобрёл его у «Спортинга» за € 7 млн. За «Айнтрахт» он провёл 43 матча и забил 15 мячей при пяти результативных передачах. За сборную Нидерландов нападающий забил три мяча в 18 матчах.

«Брюгге» весной сыграет в плей-офф Лиги Европы. Бельгийский клуб занял третье место в группе в Лиге чемпионов, где он играл вместе с «Зенитом», «Лацио» и «Боруссией» Дортмунд.