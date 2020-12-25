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Нигматуллин прокомментировал решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»

Нигматуллин прокомментировал решение Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о ситуации в «Спартаке». Ранее главный тренер московского клуба Доменико Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с москвичами.

«В «Спартаке» решили не увольнять Тедеско. В этом есть как плюсы, так и минусы. Что касается минусов, то игроки знают, что тренер уходит. Как ни крути, авторитет снижается. Все футболисты — профессионалы, но такие моменты в любом случае сказываются. Плюсы в том, что «Спартак» продолжит бороться за высокие места вместе с тренером, который готовил команду.

Но мне не нравится, что «Спартак» очень нестабилен. Совсем недавно команда была первой, но, смазав концовку, ушла на каникулы лишь на третьем месте», — сказал Нигматуллин во время «Новогоднего созвона» на «Чемпионате».

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