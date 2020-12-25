Нигматуллин — о лимите на легионеров: не хочу смотреть тот футбол, который сейчас в Англии

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о причинах провала российских клубов в еврокубках.

«Не соглашусь с призывом, что в нашем чемпионате нужно отменить лимит, чтобы играли одни легионеры. Не совсем понимаю, где мы будем черпать футболистов для сборной? Для чего огромное количество мальчишек занимаются футболом? Чтобы на их местах играли сплошные легионеры? Я патриотичен, не хочу смотреть тот футбол, который сейчас в Англии.

В моё время были только российские футболисты и мы неплохо выступали на европейской арене. У нас в команде было лишь два легионера в качестве экзотики. Сейчас ситуация изменилась, легионеров стало очень много. Но печально, что на ведущих ролях нет россиян», — сказал Нигматуллин во время «Новогоднего созвона» на «Чемпионате».