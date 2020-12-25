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Рашфорд — о присвоении статуса кавалера ордена: узнает ли меня королева? Надеюсь!

Рашфорд — о присвоении статуса кавалера ордена: узнает ли меня королева? Надеюсь!
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд рассказал о реакции на известие о том, что ему присуждён статус кавалера ордена Британской империи.

«Когда я был младше, я даже не мечтал о получении столь знаменательного статуса. Повзрослев, я не ожидал, что достигну этого. Моя семья, мои друзья и просто страна в целом — действительно та поддержка, которую я ощущал последний год. Я спокойно отношусь к получению награды. Это не изменит меня как личность.

Я не знаю, когда окажусь на приёме у королевы. Наверное, когда мы окончательно разберёмся с коронавирусом. Это определённо будет момент, который я запомню навсегда. Кто не хочет встретиться с королевой?

Узнает ли меня королева? Надеюсь! Это будет хороший день», — цитирует Рашфорда Sky Sports.

23-летний футболист был отмечен наградой за кампанию, в рамках которой он призвал правительство выдать детям ваучеры на бесплатное питание в школе во время летних каникул в Англии в связи с пандемией коронавируса.

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