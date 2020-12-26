Хуанфран: у Неймара такой стиль игры, который провоцирует того, кто его опекает

Бывший защитник «Атлетико» Хуанфран Торрес, который сейчас выступает за «Сан-Паулу» вспомнил, как играл против форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, когда тот защищал цвета «Барселоны»
«У меня было много ссор с ним, но это остаётся на поле. У меня нет проблем, и я желаю ему и сборной Бразилии всего наилучшего. Очень трудно играть против него, потому что у него такой стиль игры, который провоцирует того, кто его опекает», — приводит слова Хуанфрана Marca.
34-летний Хуанфран выступал за «Атлетико» с 2011 года. Всего в составе мадридского клуба он принял участие в 355 матчах во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал 41 результативную передачу. С «Атлетико» он становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, один раз Суперкубок Испании, по два раза — Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
- 26 декабря 2020
-
03:36
-
03:03
-
02:38
-
02:21
-
00:43
-
00:41
-
00:30
- 25 декабря 2020
-
23:59
-
23:54
-
23:24
-
23:19
-
23:11
-
22:53
-
22:33
-
22:26
-
22:14
-
22:00
-
21:58
-
21:43
-
21:33
-
21:28
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:47
-
20:47
-
20:45
-
20:36
-
20:28
-
20:27
-
20:00
-
19:54
-
19:52
-
19:43
-
19:23