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Хуанфран: у Неймара такой стиль игры, который провоцирует того, кто его опекает

Хуанфран: у Неймара такой стиль игры, который провоцирует того, кто его опекает
Футбол / Испания 0
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Бывший защитник «Атлетико» Хуанфран Торрес, который сейчас выступает за «Сан-Паулу» вспомнил, как играл против форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, когда тот защищал цвета «Барселоны»

«У меня было много ссор с ним, но это остаётся на поле. У меня нет проблем, и я желаю ему и сборной Бразилии всего наилучшего. Очень трудно играть против него, потому что у него такой стиль игры, который провоцирует того, кто его опекает», — приводит слова Хуанфрана Marca.

34-летний Хуанфран выступал за «Атлетико» с 2011 года. Всего в составе мадридского клуба он принял участие в 355 матчах во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал 41 результативную передачу. С «Атлетико» он становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, один раз Суперкубок Испании, по два раза — Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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