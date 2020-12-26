Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малком – лучший игрок Российской Премьер-Лиги по количеству успешных обводок

Малком – лучший игрок Российской Премьер-Лиги по количеству успешных обводок
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Зенита» Малком совершил 76% успешных обводок в первой части сезона-2020/2021. Это лучший показатель в Российской Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба лиги в своём «твиттере».

Малком — воспитанник «Коринтианса» (Бразилия). Выступал за «Бордо» (Франция) и «Барселону» (Испания). Перешёл в «Зенит» в августе 2019 года за € 40 млн. Действующий контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2023/2024. В этом сезоне в 19 матчах за «Зенит» забил один мяч и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего бразильца в € 30 млн.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Зенит», набрав 41 очко. В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками.

«Мы довольны, что он работает с нами». Малком посвятил победу над «Спартаком» Семаку
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020