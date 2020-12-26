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«Могу признаться, я пил. Меня затянуло». Тренер Григорян — об алкоголизме

«Могу признаться, я пил. Меня затянуло». Тренер Григорян — об алкоголизме
Футбол 0
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Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, что в молодости боролся с алкоголизмом.

«Один раз разводился с женой. Это послужило каким-то откровением и пониманием, что без неё мне свет не мил. Мне удалось сохранить семью. У нас тогда была одна дочка – старшая. Я приложил большие усилия, чтобы вернуть семью. Причина была банальной. Могу признаться, я пил. Не выпивал, а пил. В 29 лет вообще перестал пить и даже выпивать.

Пришел к тому, что спортсмен высокого уровня должен вести аскетичный образ жизни. Из-за этого у меня бывают трения с некоторыми футболистами. Я не против свободы – я за какую-то долю аскетизма.

А выпивать в свое время начал, когда понял: кто лучше играет, тот больше пьёт. В «Асмарале» тогда были великолепные игроки, пили каждый день. Как-то так это быстро затянуло. Иммунитета к этому у меня не оказалось — в роду непьющие. За 4–5 лет понял, что это стало проблемой», — сказал Григорян в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

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