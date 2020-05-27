«Это не отражает его сущности». Григорян заступился за переведённого в «Спартак-2» Гулиева

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением о своём экс-подопечном Аязе Гулиеве, ныне выступающем за «Спартак». На днях полузащитник был переведён во вторую команду красно-белых за нарушение дисциплины.
«Это абсолютно уникальный игрок, сочетающий в себе качества шестёрки, восьмёрки и десятки. Если учесть, что он умеет играть на флангах, принять во внимание быстроту решений и индивидуальные действия в атаке, то по набору качеств и потенциалу Аяз является топовым игроком. Что ему мешает? Его же характер. О его неумении управлять собой знают все. Но очевидно, что это не является каким-то криминалом.
У нас не так много талантливых игроков, чтобы всё сводилось к характеру. По желанию и самоотдаче к Гулиеву нет претензий. Вопрос в том, что работа с ним требует повышенного внимания и вдумчивости. По своему воспитанию он чистый парень. Мне иногда ставили в укор, что я так говорю, вспоминали какие-то хамские примеры с его участием. Но это не отражает сущности Аяза. Уверен, он абсолютно воспитанный парень», — цитирует Григоряна Eurosport.ru.
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