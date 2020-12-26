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«Спартак» — лучший клуб из России в истории Лиги чемпионов

«Спартак» — лучший клуб из России в истории Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА опубликовал обновлённый рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов. Московский «Спартак» занимает 34-е место, опережая остальные российские команды – ЦСКА (45-е), «Зенит» (58-е), «Локомотив» (91-е), «Рубин» (166-е), «Ростов» (218-е).

Лучшим клубом в истории Лиги чемпионов является мадридский «Реал» (Испания). Второе место в рейтинге занимает «Бавария» (Германия), которая завоевала титул в сезоне-2019/2020. Замыкает тройку «Барселона» (Испания).

Напомним, в сезоне-2020/2021 Россию представляли три команды. «Локомотив» занял четвёртое место в группе, «Зенит» также оказался последним. «Краснодар» завершил групповой этап на третьем месте и получил право выступить в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

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