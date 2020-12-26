Денис Глушаков: самая ценная футболка? Нет, не Месси. Моего дяди

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, кукую из футболок в коллекции он ценит больше всего. По словам Дениса, наибольшую значимость для него представляет футболка его дяди, Валерия Глушакова.



«Самая ценная футболка в коллекции? Нет, не Месси. Эту майку сборной Аргентины видели уже многие. Сейчас для меня самый важный экземпляр — футболка моего дяди. Недавно появилась. У меня попросили мою футболку, а взамен отдали майку ростовского СКА. Пятый номер, под которым он выступал в 1980-х», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».



Валерий Глушаков скончался в 2017 году возрасте 58 лет. Начинал профессиональную карьеру в 1976 году в дубле московского «Спартака», а на следующий год дебютировал за основную команду красно-белых, выступавшую в то время в первой лиге СССР. За время карьеры выступал за рязанский «Спартак», «Красную Пресню», узбекистанский «Пахтакор», ЦСКА, ростовский СКА, армянский «Котайк», финский «Куусюси» и казахстанский «Мунайши». По окончании игровой карьеры работал администратором в московском «Торпедо», был главным тренером и генеральным директором московской «Ники», а также тренером ДЮСШ «Ника» и клуба «Ника-2».

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