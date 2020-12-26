Александр Елисеев и «Торпедо» расторгли контракт по соглашению сторон
Полузащитник Александр Елисеев и «Торпедо» расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба.
«Александр Елисеев пополнил ряды чёрно-белых в июле 2017 года, выступал за клуб в ПФЛ (48 матчей, семь голов и четыре результативные передачи) и в ФНЛ (34 матча, одна голевая передача). Также провёл за нашу команду девять игр в Кубке России.
Мы благодарим Александра за проведённые в «Торпедо» годы и самоотдачу в каждом матче! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении от пресс-службы «Торпедо».
Напомним, ранее «Торпедо» объявило о расторжении контракта с 31-летним защитником Сергеем Шустиковым. По итогам 26 матчей «Торпедо» набрало 53 очка и располагается на 4-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Сергеем Шустиковым
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