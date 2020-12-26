«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Кристал Пэлас» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Хос, Эль-Гази, Хос, Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш, Б. Траоре, Уоткинс.



Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Тейлор, Гильберт, Конса, Хурихейн, Дэвис, Накамба Рэмси.



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, Данн, Куйяте, ван Анхольт, Шлупп, Миливоевич, Эзе, Макартур, Заха, Бентеке.



Запасные: Батлэнд, Клайн, Митчелл, Ридевальд, Томкинс, Маккарти, Таунсенд, Айю, Батшуайи.



«Астон Вила» в 12 матчах набрала 22 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (18) — на 13-м месте, сыграв 14 матчей.