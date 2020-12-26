Широков – о Тедеско: нужно себя более позитивно вести, а не бегать, как свинья на верёвке

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков отреагировал на то, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско останется в клубе до конца сезона-2020/2021.
«В контексте «Спартака» это не неожиданность. Такое впечатление, решение принимается наоборот: когда надо убрать, не убирают, когда не надо — убирают. Ну остаётся и остаётся, что делать.
Сейчас оптимальное время для замены тренера, тем более если он говорит, что не будет дальше работать. Зима, новый человек может спокойно познакомиться с командой, наиграл, что-то наработал.
Мне не нравится Тедеско. То, как он себя ведёт, — это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать всё время, быть недовольным. И футбол, который он ставит, — не спартаковский стиль. Понятно, сейчас многие говорят — а какой спартаковский? Спартаковский — это комбинационный футбол. Понятно, что он должен быть основан на современных тенденциях — скорость, атлетизм… Но всё равно это игра в пас, а не стоять всей командой в обороне и рассчитывать на контратаки. Безусловно, и при Тедеско «Спартак» играл хорошие матчи. Почему всё время так не играет, не знаю», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».
- 26 декабря 2020
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