Широков – о Тедеско: нужно себя более позитивно вести, а не бегать, как свинья на верёвке

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков отреагировал на то, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско останется в клубе до конца сезона-2020/2021.



«В контексте «Спартака» это не неожиданность. Такое впечатление, решение принимается наоборот: когда надо убрать, не убирают, когда не надо — убирают. Ну остаётся и остаётся, что делать.



Сейчас оптимальное время для замены тренера, тем более если он говорит, что не будет дальше работать. Зима, новый человек может спокойно познакомиться с командой, наиграл, что-то наработал.



Мне не нравится Тедеско. То, как он себя ведёт, — это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на веревке, по этой зоне. Кричать всё время, быть недовольным. И футбол, который он ставит, — не спартаковский стиль. Понятно, сейчас многие говорят — а какой спартаковский? Спартаковский — это комбинационный футбол. Понятно, что он должен быть основан на современных тенденциях — скорость, атлетизм… Но всё равно это игра в пас, а не стоять всей командой в обороне и рассчитывать на контратаки. Безусловно, и при Тедеско «Спартак» играл хорошие матчи. Почему всё время так не играет, не знаю», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Тедеско отреагировал на желание «Спартака» продолжить сотрудничество до мая 2021 года