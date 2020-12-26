«Вулверхэмптон» запретил игрокам посещать супермаркеты

«Вулверхэмптон», выступающий в английской Премьер-лиге, запретил игрокам посещать супермаркеты из-за угрозы распространения коронавируса.



«Речь идет о том, чтобы защитить себя. С самого начала пандемии наш персонал собрал большую коробку базовых вещей, которые нам требуются, и в тяжелый период пандемии у всех был к ним доступ. Когда ситуация начала улучшаться, мы сказали: «Хорошо, теперь вы можете ходить за покупками сами». Но сейчас зараженных становится больше, появился более заразный вид коронавируса, и мы снова начали так делать, чтобы игроки и их семьи не ходили в супермаркеты», – цитирует главного тренера «волков» Нуну Эшпириту Санту BBC.



«Вулверхэмптон» с 20 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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