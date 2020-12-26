Видео курьёзного момента с попаданием мяча в руку защитнику «МЮ» Эрику Бейи
В стартовом матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр» принимает «Манчестер Юнайтед». Идёт 65-я минута, счёт ничейный — 1:1.
На 52-й минуте случился курьёзный эпизод — бразильский полузащитник гостей Фред отдал навесную передачу назад и зарядил мяч в руку защитнику Эрику Бейи, который пытался показать ему направление для паса.
Видео курьёзного момента с участием Эрика Бейи и Фреда
Голами в этой встрече отметились нападающий «МЮ» Маркус Рашфорд и вингер «Лестера» Харви Барнс.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 13 турах 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «Лестер Сити» (27) и «Ливерпулю» (31).
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию встречи.
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