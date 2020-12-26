Гендиректор «Факела» Асхабадзе: самая большая зарплата в клубе – 500 тыс. рублей

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал об уровне самой большой зарплаты, которую получает игрок клуба из Воронежа.
«У нас нет каких-то умопомрачительных зарплат, но квалифицированные футболисты начинают приходить к нам, это серьёзная работа. Посмотрите финансовый аудит РФС, он есть в открытом доступе. Не люблю произносить громкие слова о каких-то промежуточных результатах, но горжусь тем обстоятельством, что наш клуб не имеет долгов. У нас положительный баланс. Таких во всей стране сейчас мало. «Факел» работает в рамках бюджета, который в этом аудите отражён. Смешно читать, что у нас есть какие-то миллионные оклады. Раскрою небольшую тайну: самая большая зарплата в клубе – 500 тыс. рублей, и такая ставка у нас одна.
Да, мы получили прибавку — 29 млн рублей. Но эти деньги пошли на создание академии и выступление молодёжной команды во втором дивизионе. Это зарплата тренеров, сотрудников, нескольких игроков с контрактами. А ещё перелёты, логистика. Так что квалифицированные игроки выбирают «Факел» среди других предложений из-за нашей отличной инфраструктуры и финансовой стабильности. Сегодня непростое время, футболисты кормят семьи, помогают родственникам, многие предпочитают получать меньшие деньги, но всегда вовремя. Это лучше, чем видеть зарплату раз в три-четыре месяца», — цитирует Асхабадзе пресс-служба «Факела».
- 26 декабря 2020
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