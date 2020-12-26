Педро Роша может продолжить карьеру в «Коринтиансе»

Нападающий «Спартака» Педро Роша попал в сферу интересов «Коринтианса», информирует Yahoo Eesportes Brazil.
Сообщается, что отношения между Рошей и «Коринтиансом» завязались ещё в момент его игры за «Крузейро», куда он был отправлен из «Спартака» в аренду в 2019 году. В настоящее время «Коринтианс» хотел бы усилить состав бразильцем, однако помехой могут стать финансовые требования игрока.
Педро перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
С начала 2020 года Роша выступает за «Фламенго» на правах аренды. В нынешнем сезоне в 5 матчах бразильской Серии А отдал 1 результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.
- 26 декабря 2020
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