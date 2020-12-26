«Реал» интересуется 18-летним защитником «Спортинга»

Мадридский «Реал» интересуется левым защитником «Спортинга» Нуну Мендешем, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, мадридцы рассматривают юного португальца в качестве потенциальной замены Марсело. За игроком следит главный скаут «Реала» Хуни Калафат.
Отступные за футболиста составляют 45 млн евро. Примечательно, что сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».
В 13 матчах сезона за «Спортинг» португалец забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2025 года.
Контракт 32-летнего Марсело рассчитан до лета 2022 года. Бразилец выступает за «Реал» с 2007 года. Перешёл в клуб из «Флуминенсе» за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне провёл на поле шесть матчей во всех турнирах, отдал две результативные передачи и заработал две жёлтые карточки.
- 26 декабря 2020
-
18:52
-
18:43
-
18:39
-
18:31
-
18:19
-
18:18
-
18:04
-
17:54
-
17:48
-
17:45
-
17:42
-
17:31
-
17:28
-
17:28
-
17:22
-
17:21
-
17:10
-
17:06
-
16:57
-
16:56
-
16:50
-
16:45
-
16:35
-
16:19
-
16:19
-
16:02
-
15:54
-
15:48
-
15:45
-
15:41
-
15:20
-
15:13
-
15:07
-
14:50
-
14:40