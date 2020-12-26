«Реал» интересуется 18-летним защитником «Спортинга»

Мадридский «Реал» интересуется левым защитником «Спортинга» Нуну Мендешем, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, мадридцы рассматривают юного португальца в качестве потенциальной замены Марсело. За игроком следит главный скаут «Реала» Хуни Калафат.

Отступные за футболиста составляют 45 млн евро. Примечательно, что сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

В 13 матчах сезона за «Спортинг» португалец забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2025 года.

Контракт 32-летнего Марсело рассчитан до лета 2022 года. Бразилец выступает за «Реал» с 2007 года. Перешёл в клуб из «Флуминенсе» за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне провёл на поле шесть матчей во всех турнирах, отдал две результативные передачи и заработал две жёлтые карточки.