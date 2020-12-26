Роджерс — о матче с «Манчестер Юнайтед»: ничья — это меньшее из того, что мы заслуживали

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).



«Хорошая игра двух атакующих команд. Наша оборона и контрпрессинг были в порядке. В матчах с такими командами, как «Манчестер Юнайтед», так и надо играть. В первом тайме этот элемент нашей игры был хорош.



Во втором тайме нам пришлось немного больше обороняться, но мы всё же действовали компактно и плотно. Создавали хорошие моменты у чужих ворот. Возможно, нам не хватало последнего паса.



Это игра Джейми Варди, поэтому он один из лучших. Что касается его уровня концентрации, то он всегда в штрафной или около неё. У него мозг, заточенный на футбол, и он знает, где окажется мяч, после чего завершает эпизод.



Маркус Рашфорд имел момент на первой минуте матча, но, думаю, в первом тайме мы были лучшей командой на поле. Затем удача немного отвернулась от нас, а Варди сделал то, что сделал. Джейми классно завершает атаки. Ничья — это меньшее из того, что мы заслуживали», – цитирует североирландского тренера BBC.

Видео опасного моменте в самом начале матча

«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на втором месте.