«Астон Вилла» разгромила «Кристал Пэлас» и по потерянным очкам вышла на второе место в АПЛ

Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги. В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» принимала «Кристал Пэлас». Матч завершился разгромной победой хозяев — 3:0.
Счёт был открыт на 5-й минуте матча — нападающий хозяев Олли Уоткинс с правого края влетел в штрафную, качнул защитника и пробил, мяч после рикошета отскочил к Бертрану Траоре, который без помех расстрелял ворота гостей.
На 45-й минуте защитник «Виллы» Тайрон Мингс проиграл позицию и рукой оттолкнул рвавшегося в атаку Заха. За это нарушение судья показал англичанину вторую жёлтую карточку в матче и удалил Мингса с поля.
На 66-й минуте защитник Кортни Хос увеличил преимущество хозяев, удачно сыграв на добивании.
На 76-й минуте был забит третий гол в матче — «Астон Вилла» убежала в контратаку, Олли Уоткинс скинул мяч под удар Анвару Эль-Гази, который в касание поразил дальний угол ворот.
Видео результативного удара Эль-Гази
«Астон Вила» набрала в 13 матчах 25 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (18) — на 13-м месте.
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