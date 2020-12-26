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«Астон Вилла» разгромила «Кристал Пэлас» и по потерянным очкам вышла на второе место в АПЛ

«Астон Вилла» разгромила «Кристал Пэлас» и по потерянным очкам вышла на второе место в АПЛ
Футбол / Англия 0
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Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги. В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» принимала «Кристал Пэлас». Матч завершился разгромной победой хозяев — 3:0.

Счёт был открыт на 5-й минуте матча — нападающий хозяев Олли Уоткинс с правого края влетел в штрафную, качнул защитника и пробил, мяч после рикошета отскочил к Бертрану Траоре, который без помех расстрелял ворота гостей.

Видео гола Траоре

На 45-й минуте защитник «Виллы» Тайрон Мингс проиграл позицию и рукой оттолкнул рвавшегося в атаку Заха. За это нарушение судья показал англичанину вторую жёлтую карточку в матче и удалил Мингса с поля.

Видео нарушения Мингса

На 66-й минуте защитник Кортни Хос увеличил преимущество хозяев, удачно сыграв на добивании.

Видео гола Хоса

На 76-й минуте был забит третий гол в матче — «Астон Вилла» убежала в контратаку, Олли Уоткинс скинул мяч под удар Анвару Эль-Гази, который в касание поразил дальний угол ворот.

Видео результативного удара Эль-Гази

«Астон Вила» набрала в 13 матчах 25 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (18) — на 13-м месте.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
26 декабря 2020, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Траоре – 5'   2:0 Хос – 66'   3:0 Эль-Гази – 76'
Удаления: Мингс – 45' / нет
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