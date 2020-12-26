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«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор яркого матча в Boxing Day

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор яркого матча в Boxing Day
Футбол / Англия 0
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В стартовом матче 15-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился вничью — 2:2.

Счёт был открыт на 23-й минуте матча — Бруну Фернандеш лёгким касанием изменил траекторию мяча, отправив его в штрафную на одинокого Маркуса Рашфорда, который поразил ворота хозяев.

Через восемь минут «лисы» отыгрались — полузащитник Джеймс Мэддисон передачей нашёл Харви Барнса, который неотразимо пробил под ближнюю штангу.

На 79-й минуте манкунианцы второй раз в матче вышли вперёд — нападающий Эдинсон Кавани вырезал отличную передачу в штрафную на Бруну Фернандеша, который уверенно пробил мимо Шмейхеля в левый нижний угол.

Окончательный счёт был установлен на 85-й минуте — вингер хозяев Айосе Перес технично прострелил в штрафную на нападающего Джейми Варди, 33-летний англичанин подставил ногу, и с небольшим рикошетом от колена защитника мяч залетел в ворота.

Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» в 15-м туре сезона-2020/2021 АПЛ

«Манчестер Юнайтед», набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер Сити» (28) — на втором месте.

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