«Сампдория» собирается купить экс-форварда «Милана» Кутроне

«Сампдория» рассматривает возможность покупки итальянского нападающего «Вулверхэмптон Уондерерс» Патрика Кутроне, выступающего на правах аренды за «Фиорентину», сообщает журналист Даниэле Лонго в «Твиттере».

Форвардом интересуются также «Болонья» и «Беневенто».

Зимой 2020 года «Фиорентина» официально объявила о переходе 22-летнего итальянского нападающего «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне. Игрок перешёл в «Фиорентину» на правах аренды за € 2 млн, срок которой составит два года. В арендном соглашении предусмотрен пункт обязательного выкупа за € 16 млн.



22-летний нападающий принял участие в 11 матчах за «Фиорентину» в этом сезоне во всех соревнованиях и отдал одну голевую передачу.



Летом 2019 года Патрик перешёл в «Вулверхэмптон» из «Милана», воспитанником которого он и является, за € 18 млн. В составе «россонери» в 62 матчах в чемпионатах Италии в период с 2017 по 2019 год он забил 13 голов.