«Сампдория» собирается купить экс-форварда «Милана» Кутроне

«Сампдория» рассматривает возможность покупки итальянского нападающего «Вулверхэмптон Уондерерс» Патрика Кутроне, выступающего на правах аренды за «Фиорентину», сообщает журналист Даниэле Лонго в «Твиттере».
Форвардом интересуются также «Болонья» и «Беневенто».
Зимой 2020 года «Фиорентина» официально объявила о переходе 22-летнего итальянского нападающего «Вулверхэмптона» Патрика Кутроне. Игрок перешёл в «Фиорентину» на правах аренды за € 2 млн, срок которой составит два года. В арендном соглашении предусмотрен пункт обязательного выкупа за € 16 млн.
22-летний нападающий принял участие в 11 матчах за «Фиорентину» в этом сезоне во всех соревнованиях и отдал одну голевую передачу.
Летом 2019 года Патрик перешёл в «Вулверхэмптон» из «Милана», воспитанником которого он и является, за € 18 млн. В составе «россонери» в 62 матчах в чемпионатах Италии в период с 2017 по 2019 год он забил 13 голов.
- 26 декабря 2020
-
23:37
-
23:21
-
23:06
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:53
-
22:43
-
22:22
-
22:09
-
22:08
-
22:04
-
21:52
-
21:49
-
21:26
-
21:23
-
21:19
-
21:06
-
21:04
-
20:50
-
20:47Сёмин назвал вратаря года в РПЛ Эксклюзив
-
20:39
-
20:18
-
20:03
-
20:02
-
19:54
-
19:52
-
19:36
-
19:23
-
19:09
-
19:08
-
18:52
-
18:43
-
18:39
-
18:31