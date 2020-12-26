Артета — о матче с «Челси»: сегодня главное — результат

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу «канониров» в матче 15-го тура АПЛ с «Челси» (3:1).



«Сегодня главное — результат. Нам очень нужна была эта победа. Нам не везло, и мы были разочарованы нашими результатами за последние восемь недель, так что это был большой день для нас.



Со стартового свистка было видно, что у команды есть энергия и желание выйти и выиграть игру. Настрой перед игрой был действительно позитивным, мои футболисты действительно этого хотели. Я рад за них, а также за наших болельщиков — мы подводили их в течение многих недель, так что это был хороший день, чтобы дать им что-то позитивное», — цитирует испанского специалиста BBC.

Видео победного гола «Арсенала» в матче

Подопечные Микеля Артеты, набрав 17 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на шестом месте.