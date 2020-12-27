Карло Анчелотти: не думали, что «Эвертон» сможет забраться на 2-е место в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвёл итоги выездной встречи 15-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

«В этом матче мы были терпеливы, наши игроки неплохо защищались, а при появившейся возможности – смогли забить гол. Каждая игра действительно сложна. Шеффилд Юнайтед» – хорошая команда, мы очень рады быть вторыми. Мы не ожидали этого в начале сезона, но хотим оставаться там.

У нас хороший состав, от травм и повреждений оправилось много важных игроков. С этими футболистами мы всё ещё можем провести действительно хороший сезон, нам не нужно думать о трансферном окне в январе. Мы на 2-м месте и рады быть там, но у нас нет много времени, чтобы думать об этом. Следующая игра уже через два дня, движемся дальше», — цитирует Анчелотти Goal.

Подопечные Карло Анчелотти набрали 29 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед (2) — на последнем, 20-м, месте.