Карло Анчелотти: не думали, что «Эвертон» сможет забраться на 2-е место в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвёл итоги выездной встречи 15-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (1:0).
«В этом матче мы были терпеливы, наши игроки неплохо защищались, а при появившейся возможности – смогли забить гол. Каждая игра действительно сложна. Шеффилд Юнайтед» – хорошая команда, мы очень рады быть вторыми. Мы не ожидали этого в начале сезона, но хотим оставаться там.
У нас хороший состав, от травм и повреждений оправилось много важных игроков. С этими футболистами мы всё ещё можем провести действительно хороший сезон, нам не нужно думать о трансферном окне в январе. Мы на 2-м месте и рады быть там, но у нас нет много времени, чтобы думать об этом. Следующая игра уже через два дня, движемся дальше», — цитирует Анчелотти Goal.
Подопечные Карло Анчелотти набрали 29 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед (2) — на последнем, 20-м, месте.
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