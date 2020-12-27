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«Барселона» хочет продать Коутиньо до выборов президента. Предложений из других клубов нет

«Барселона» хочет продать Коутиньо до выборов президента. Предложений из других клубов нет
Футбол / Испания 0

«Барселона» намерена в ближайшее время расстаться с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо, сообщает El Confidencial.

По данным источника, исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс связался со спортивным директором клуба Рамоном Планесом и попросил организовать трансфер игрока. При этом Тускетс надеется, что сделка состоится до президентских выборов, которые пройдут 24 января 2021 года. Однако клуб до сих пор не получал предложений о трансфере бразильца.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Контракт хавбека с клубом действителен до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Коутиньо провёл 13 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи.

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