Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Филом Фоденом

20-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден оказался в сфере интересов мадридского «Реала», информирует Mirror.
Согласно информации источника, действующие чемпионы Испании внимательно наблюдают за выступлениями Фодена и всё больше уверены, что смогут переманить его с «Этихада» уже в следующем году. Веру в успех перехода руководителей «Реала» укрепляет и тот факт, что хавбек получает всё меньше и меньше игрового времени, а недовольство игрока этим уже начинает расти.
В текущем сезоне 20-летний полузащитник провёл 18 встреч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, оценивается в € 60 млн.
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