Президент УЕФА: Перес мечтает о Суперлиге уже 30 лет. Он думает только о сегодняшнем дне
Президент УЕФА Александер Чеферин критически высказался об идее создания европейской Суперлиги, которую активно поддерживает президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.
«Флорентино Перес мечтает о Суперлиге уже 30 лет. Два основных кандидата на пост президента „Барселоны“ публично выступили против Суперлиги, как и „Бавария“, „Ювентус“ и клубы АПЛ. Он думает только о сегодняшнем, максимум завтрашнем дне, но не о том, что будет дальше», — приводит слова Переса AS со ссылкой на 24ur.
Напомним, Перес предложил свою версию создания европейской Суперлиги, в которой будут соревноваться 20 клубов из топ-5 национальных чемпионатов Европы. Против этого выступает УЕФА, так как турнир может вытеснить Лигу чемпионов.
Глава Примеры: Суперлига может привести «Реал» к краху. Перес не понимает последствий
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