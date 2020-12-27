«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Джонсон, Райс, Соучек, Боуэн, Ноубл, Аллер.



Запасные: Рэндольф, Диоп, Доусон, Фредерикс, Форнальс, Снодграсс, Лансини, Ярмоленко, Бенрахма.



«Брайтон»: Санчес, Уайт, Уэбстер, Бёрн, Данк, Марч, Биссума, Лаллана, Троссард, Мопе, Уэлбек.



Запасные: Стил, Велтман, Бернардо, Джаханбакш, Гросс, Альсате, Проппер, Мак Аллистер, Зачири.



«Молотобойцы» набрали 21 очко и занимают десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (12) — на 17-м месте.