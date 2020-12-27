Агент Ришарлисона отреагировал на слухи об интересе к бразильцу со стороны «Зенита»

Ренато Веласко, агент форварда «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал появившуюся информацию об интересе к бразильцу со стороны «Зенита». Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб предложил игроку контракт на пять лет.

«С нами из «Зенита» никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов. У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов «Эвертон» не продаст его», — цитирует агента Sport24.

«Эвертону» сине-бело-голубые готовы заплатить € 40 млн. Согласно Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет € 60 млн.

В текущем сезоне 23-летний форвард принял участие в 11 матчах АПЛ, забил два мяча и отдал три результативные передачи.