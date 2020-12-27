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Кристиан Вьери рассказал, кто может составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбу за скудетто

Кристиан Вьери рассказал, кто может составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбу за скудетто
Футбол / Италия 0
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Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о конкуренции в Серии А. Форвард заявил, что «Ювентус» вряд ли сможет защитить чемпионский титул.

«Невозможно всё время побеждать. Рано или поздно «Ювентус» не сможет выиграть титул в Серии А. Они выигрывают его уже девять лет подряд.

Это вопрос мотивации. Если «Юве» снова станет чемпионом, то команда докажет свою силу. Но я думаю, что «Интер» сможет вмешаться в борьбу, учитывая, что клуб вылетел из еврокубков.

Эриксен? Я думаю, что руководство «Интера» изначально ошиблось, подписав с ним контракт. Кто-то должен понести за это ответственность», — цитирует Вьери Football Italia.

Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Милан», набравший 34 очка. «Интер» отстаёт на одно очко, а «Ювентус» — на 10.

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