Кристиан Вьери рассказал, кто может составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбу за скудетто

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о конкуренции в Серии А. Форвард заявил, что «Ювентус» вряд ли сможет защитить чемпионский титул.
«Невозможно всё время побеждать. Рано или поздно «Ювентус» не сможет выиграть титул в Серии А. Они выигрывают его уже девять лет подряд.
Это вопрос мотивации. Если «Юве» снова станет чемпионом, то команда докажет свою силу. Но я думаю, что «Интер» сможет вмешаться в борьбу, учитывая, что клуб вылетел из еврокубков.
Эриксен? Я думаю, что руководство «Интера» изначально ошиблось, подписав с ним контракт. Кто-то должен понести за это ответственность», — цитирует Вьери Football Italia.
Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Милан», набравший 34 очка. «Интер» отстаёт на одно очко, а «Ювентус» — на 10.
- 27 декабря 2020
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