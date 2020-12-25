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Де Лигт: никогда не жалел, что выбрал «Ювентус», здесь я счастлив

Де Лигт: никогда не жалел, что выбрал «Ювентус», здесь я счастлив
Футбол 0
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал о впечатлениях от игры за итальянского гранда. Футболист признался, что многому учится у своих партнёров по обороне Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

«Для защитника всегда интересно получить новый вызов. Итальянская лига для иностранца является этим вызовом, но я люблю подобные испытания. Я всегда думал, что Серия А — лучшее место для меня. И я никогда не жалел, что выбрал «Ювентус», я здесь действительно счастлив.

Мне действительно повезло, что я играю с Бонуччи и Кьеллини — футболистами, на которых я раньше смотрел по телевизору. Бонуччи очень хорош в начале атак, я часто обсуждаю с ним этот аспект. Кьеллини здорово закрывает нападающих, у него я тоже многому учусь. Кроме того, в сборной я играю вместе с Ван Дейком. Но важно найти собственный стиль, а не просто копировать игру других», — цитирует Де Лигта Sky Sport Italia со ссылкой на The Athletic.

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