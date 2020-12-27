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Гвардиола: обожаю Агуэро, но буду постепенно вводить его в состав

Гвардиола: обожаю Агуэро, но буду постепенно вводить его в состав
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении после травмы колена нападающего «горожан» Серхио Агуэро.

«Перед матчем с «Ньюкаслом» мы обсуждали, стоит ли выпускать Серхио в основном составе. То, что Агуэро, выйдя на замену, выглядел подвижным и резким, – хорошая новость. Невероятно хорошая новость для нас, мы действительно нуждаемся в нём.

Но следует быть осторожными. Нельзя допустить, чтобы он, как это было прежде, возвращался и снова получал травму. Для Серхио я хочу постепенно увеличивать количество минут на поле. Но в матче с «сороками» я видел, что он в порядке. Я обожаю этого парня», – цитирует Гвардиолу The Guardian.

32-летний аргентинец провёл в нынешнем розыгрыше АПЛ 4 матча и не отметился результативными действиями.

Агуэро — о травме: мне нужно немного времени. Иногда боль даёт о себе знать
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