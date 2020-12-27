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Салах, Фирмино и Мане — в старте «Ливерпуля» на матч с «Вест Бромвичем»

Салах, Фирмино и Мане — в старте «Ливерпуля» на матч с «Вест Бромвичем»
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Вест Бромвич Альбион» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Матип, Фабиньо, Александер-Арнольд, Хендерсон, Джонс, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.

Запасные: Келлехер, Филлипс, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Шакири, Минамино, Ориги.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Аджайи, О'Ши, Ферлонг, Гиббз, Сойерс, Галлахер, Робенсон, Диангана, Филлипс, Ахирни-Грант.

Запасные: Баттон, Иванович, Пелтье, Кровинович, Харпер, Гросицки, Перейра, Остин, Эдвардс.

«Ливерпуль» набрал в 14 матчах 31 очко и лидирует в английской Премьер-лиге. «Вест Брович» (7) — на 19-м месте.

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