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«Барселона» рассказала о травме Месси

«Барселона» рассказала о травме Месси
Футбол / Испания 0

Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси не сыграет с «Эйбаром» из-за повреждения.

«Лионель Месси проходит лечение после повреждения правой лодыжки. Ожидается, что игрок вернётся к тренировкам после матча с „Эйбаром“, — сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман дал Месси дополнительные выходные. Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам сегодня, 27 декабря, после четырёхдневного перерыва. Перед началом занятий все игроки прошли тесты на коронавирус.

После встречи с «Эйбаром» Куман даст подопечным ещё два дня отдыха. Сине-гранатовые возобновят тренировки в пятницу, 1 января.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с каталонским клубом истекает через полгода.

Месси не сыграет в матче с «Эйбаром». Футболист получил дополнительные выходные
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