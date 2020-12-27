Мане после прекрасной передачи Матипа открыл счёт в матче с «Вест Бромвичем»
В очередном матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» принимает «Вест Бромвич Альбион». Идёт 18-я минута, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.
Счёт был открыт на 12-й минуте матча — защитник Жоэль Матип здорово навесил в штрафную, где нигерийский защитник гостей Олувасемилого Аджайи упустил Садио Мане, который обработал мяч и чётко пробил в левый нижний угол ворот.
Это уже шестой гол 28-летнего сенегальца в нынешнем сезоне АПЛ.
«Ливерпуль» набрал в 14 матчах 31 очко и лидирует в английской Премьер-лиге. «Вест Брович» (7) — на предпоследнем, 19-м месте.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион».
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